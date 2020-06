Super Rugby - Premier succès des Blues depuis 2011 chez les Chiefs, Barrett précieux [VIDÉO]

Retour en vidéo sur la victoire des Blues sur les Chiefs lors de la deuxième journée du Super Rugby Aotearoa.

Super Rugby - Barrett chambré par ses anciens coéquipiers après l'essai d'ailier de Coles [VIDÉO]Les Blues reçus deux sur deux. Lors de la deuxième journée du Super Rugby Aotearoa, les joueurs d'Auckland ont pris le dessus sur les Chiefs du côté d'Hamilton. C'est la première fois que les coéquipiers de Beauden Barrett s'y imposent depuis 2011. L'ancien joueur des Hurricanes a marqué ses premiers points avec son nouveau club ce samedi. Plutôt discret durant toute la partie, notamment en raison des conditions climatiques humides, il a fait parler son talent et son expérience au meilleur moment pour les visiteurs.



Son drop à la 64e leur a permis de creuser un petit écart dans un match marqué par les coups de pied. Avant ça, le score était de 13 à 12 en faveur Il a ensuite logé une pénalité importante à la 69e pour faire le break avant l'essai de Tele'a trois minutes plus tard. Le coup de grâce pour des Chiefs qui n'ont jamais trouvé la faille dans la défense adverse. Seul Damian McKenzie leur a permis de marquer des points et de rester dans la rencontre après l'essai des Blues au quart d'heure. Si ces derniers commencent bien la compétition, les joueurs de Waikato enchaînent un deuxième revers en autant de matchs.

Crédit vidéo : SUPER RUGBY