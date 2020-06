Super Rugby - Barrett chambré par ses anciens coéquipiers après l'essai d'ailier de Coles [VIDÉO]

Ce dimanche, Beauden Barrett et les Blues ont pris le dessus sur les Hurricanes, l'ancien club de l'ouvreur/arrière des All Blacks.

Après 7 mois sans jouer, Beauden Barrett explose le record aux tests physiques !Retour gagnant pour Beauden Barrett avec les Blues. Sous ses nouvelles couleurs, et aligné à l'arrière, le All Black a remporté son premier match de Super Rugby Aotearoa face aux Hurricanes. Qui n'est autre que son ancienne équipe. Pas question de faire dans les sentiments pour autant. Dans un match à six essais, trois de chaque côté, Barrett n'a forcément été en vue au tableau d'affichage. Mais il a tout de même été dans la lumière à ses dépens. Après le très bel essai de l'ailier Caleb Clarke, le talonneur Dane Coles lui a répondu en bout de ligne. Un placement qu'il affectionne particulièrement. Lancé, il a parfaitement résisté au retour de deux défenseurs, dont son ancien coéquipier BB. Tout en célébrant l'essai, les Canes n'ont pas manqué d'inviter l'arrière, tout en lui donnant une petite tape sur la tête. Petit chambrage ou simple bonjour amical ? On va dire que c'est rugby.

Dans un stade plein, où on annonce plus de 40 000 supporters, le beau jeu a été au rendez-vous. Les coups de pied n'ont pas autant pesé que lors du match entre les Highlanders et les Chiefs. On a eu droit à de beaux essais par le futur Bordelais Lam. Mais les locaux ont fait la différence dans le second acte avec la réalisation de Dalton Papali'i suivie de trois pénalités en à peine dix minutes d'Otere Black. Les visiteurs, malgré un essai à la 78e, ont échoué à dix longueurs des Blues. Notez que Dan Carter n'était pas sur la feuille de match.