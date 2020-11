Sergio Parisse monte le ton et recadre Dachary en mode Pascal le grand-frère [VIDEO]

Contre Bayonne, Sergio Parisse a fait parler son autorité sur son jeune coéquipier Théo Dachary alors que ce dernier parlait à l'arbitre.

Ce samedi, Bayonne recevait Toulon à Jean-Dauger, une semaine après que ce dernier soit allé gagner à Agen avec le bonus. Mais cette fois, rien ne s'est passé comme prévu pour le RCT, battu dans l'engagement, le réalisme et le score, 35 à 29. Avec leurs essais, Cordin, Etzebeth et Serin tentaient bien de remettre les choses dans l'ordre, mais Aymeric Luc et surtout un Gaëtan Germain en folie (25 points) les avaient largement devancé. Avec ces quatre points à zéro, l'Aviron recolle même à 3 petits points de son adversaire du jour au classement.

Une rencontre marquée par une scène un peu cocasse en fin de match. Alors que les Toulonnais étaient à l'assaut du score, Théo Dachary, visiblement cible d'un mauvais geste bayonnais passé à la trappe, allait haranguer monsieur l'arbitre pour obtenir un arbitrage vidéo. Avec un peu trop d'entrain au goût de son expérimenté capitaine Sergio Parisse, qui l'a violemment recadré avec une autorité digne de Pascal le grand-frère pour éviter d'être pénalisé dans le money time. La sagesse et l'aura de l'expérience diront certains, l'apprentissage selon les autres. On rappelle que l'italien aux 142 sélections avait lui-même déjà eu des problèmes avec le corps arbitral il y a quelques années. Et semble en tous cas avoir bien appris de ses erreurs passées.