RUGBY. VIDEO. Voici le crochet qui a littéralement mangé le respect 😱

En Varsity Cup, Ayabulela Koza a littéralement foudroyé son vis-à-vis, d'un "sidestep" aussi humiliant que surprenant.

Vous connaissez Ayabulela Koza ? Non ? Ça tombe bien, nous non plus... Enfin, jusqu'il y a quelques jours de cela, lorsque cet arrière sud-africain a cassé les chevilles de son adversaire sans même le toucher. D'un "sidestep" que n'auraient pas renié Quade Cooper ni Cheslin Kolbe, le joueur sud-africain a enrhumé son vis-à-vis dans un mouchoir de poche. A la différence près que Koza s'est payé le luxe de faire léviter la balle comme lors d'une feinte de coup de pied au moment d'attaquer son appui. Hallucinant !

Notez que crochet de l'espace n'a pas permis à son équipe de l'emporter dans ce match de Varsity Cup, mais Koza, au moins lui, s'est fait un nom. Il nous a d'ailleurs permis d'apprendre qu'il était un coutumier du fait. Un "hot stepper" de plus dans le rugby professionnel sud-africain, après Kolbe, Nkosi, Arendse ou Gelant.

