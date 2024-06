RUGBY. VIDEO. TOP 14. Remontada époustouflante : Le LOU colle un cinglant 33-0 à Toulouse, record pour Couilloud !

Devant 32 306 spectateurs, le LOU a conclu sa saison avec une victoire impressionnante de 40 à 28 contre le Stade Toulousain au Matmut Stadium.

Dans un Matmut Stadium de Gerland à guichets fermés, le LOU a conclu sa saison en apothéose avec une victoire mémorable sur le Stade Toulousain, 40 à 28. Assuré de son maintien, Lyon a régalé les 32 306 spectateurs présents, offrant un spectacle de haut vol pour cette dernière rencontre de la saison.

Le début de match ne laissait pourtant pas présager une telle issue. Dominé en première mi-temps, le LOU était mené 21 à 12 à la pause, Toulouse ayant pris les devants grâce à des essais de Théo Ntamack, Castro-Ferreira et Capuozzo. Malgré ce retard, les Lyonnais ont montré une détermination sans faille.

Le réveil du LOU en seconde période a été spectaculaire. Dès la 44e minute, Coltman inscrivait un essai, rapidement suivi par Couilloud et Mignot, pour un total de quatre essais en moins de quarante minutes. Et un cinglant 33 à 0 passé alors qu'ils étaient menés 21 à 7 ! Berdeu et Jackson, précis au pied, ajoutaient les transformations nécessaires pour sceller la victoire.

La défense toulousaine a craqué sous les assauts répétés des Lyonnais. Même avec un essai en toute fin de match de Guitoune, Toulouse n’a pu que constater les dégâts. Un revers qu'il s'agit de relativiser pour le récent champion d'Europe au vu de l'équipe alignée.

Mais qu'il faut tout de même prendre en considération avant la demie. Toulouse, bien que performant en attaque, a parfois été trop friable en défense cette saison. Il faudra donc resserrer les rangs dans deux semaines à Bordeaux.

Baptiste Couilloud, meilleur marqueur de la saison régulière, a encore brillé en inscrivant son 17e essai de la saison, confirmant son statut de dynamiteur de défenses. À chaque match depuis huit rencontres, le demi de mêlée lyonnais a trouvé le chemin de l’en-but, une performance exceptionnelle dans ce championnat.

Selon les informations de Canal + il a battu le record de Waisea. En effet, lors de la saison 2016/2017, le centre fidjien avait réussi à marquer au moins un essai lors de sept rencontres de championnat d'affilée sous les couleurs du Stade Français. Il avait alors terminé l'exercice avec 14 réalisations.

Couilloud, lui, en totalise 17. Ce qui le place à hauteur d'un autre fidjien, la légende Rupeni Caucaunibuca au classement des meilleurs marqueurs d'essais de l'histoire du Top 14. Le demi de mêlée avait déjà rejoint l'ancien joueur d'Agen lors de la rencontre face à Montpellier. Il occupe désormais la 5e place du classement à égalité avec Rups.