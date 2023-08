RUGBY. VIDEO. TOP 14. L'incroyable sprint de 90 mètres du talonneur Maxime Lamothe (UBB) !

Ce samedi, le Racing 92 reçoit l'UBB dans le cadre de la première journée de la saison 2023/2024 de Top 14. Un match marqué par le sprint de Maxime Lamothe.

Ce samedi, le Racing 92 reçoit l'UBB dans le cadre de la première journée de la saison 2023/2024 de Top 14. Un match marqué par le premier carton rouge de l'année pour Palu pour un déblayage dangereux sur Poirot. Une des images forte de ce premier tour à l'instar de cette course de Maxime Lamothe dans le premier acte.



On savait que la pelouse francilienne était rapide. Il n'est pas rare d'y voir de superbes essais. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que le talonneur bordelais avait des cannes de feu !



Après la demi-heure, et sur un ballon perdu près des 22 mètres de l'UBB, les visiteurs ont dégagé au pied par l'intermédiaire de Romain Buros. Un long dégagement qui n'a été suivi que par un seul joueur girondin. Un ailier ? Un centre ? Non, le numéro 2 casqué de la formation bordelaise.



Parti à l'intérieur de ses 22 mètres, celui qui a déjà évolué en troisième ligne, a montré qu'il n'avait rien à envier à certains de ses coéquipiers en termes de vitesse de pointe. Une superbe course pour mettre la pression sur l'arrière du Racing.



Car s'il a eu les cannes pour suivre l'ovale, il a également eu la lucidité de ne pas se faire déposer par son adversaire. Une attitude que ses coéquipiers n'ont pas manqué de féliciter.

Un sprint qui n'est pas sans rappeler celui d'un autre talonneur il y a trois sur cette même pelouse. En 2020, Camille Chat, auteur d'un dégagement, avait fait étalage de ses qualités de vitesse.



Une course qui avait marqué les esprits tant Chat avait habitué les supporters à un jeu plus direct tout en puissance. Le sprint de Maxime Lamothe prouve une fois de plus que les joueurs de première ligne possèdent un sacré gaz !