RUGBY. VIDÉO. Surpuissants, les Fidji collent 35 points au Japon avant la Coupe du monde !

En conclusion de la Pacific Nations Cup 2023, les Fidji sont passés par le Japon avec la nette intention d’en découdre.

Comme pour les précédents matchs, on avait l’impression que Waisea et ses coéquipiers pouvaient mettre 20 points de plus sans broncher. Ce samedi 5 août, la dernière journée de Pacific Nations Cup se déroulait. Ainsi, les Japonais se sont largement inclinés face aux Fidjiens du côté du Chichibunomiya Rugby Stadium d’Aoyama. Score final : 35 à 12.

Les Fidji en mode dragster

Pour l’occasion, les Fidji pouvaient sécuriser leur titre après deux victoires faciles, face aux Samoa et aux Tonga. Face à eux, les Japonais voulaient prouver face à une équipe d’envergure. Cependant, la soupe s’est rapidement refroidie pour les Brave Blossoms. En moins de 20 minutes, les joueurs du pacifique avaient déjà inscrit deux essais et dominaient clairement les débats.

Rapidement, le ton fut donné côté fidjiens. Après environ 3 minutes de jeu, les Japonais attaquent la ligne adverse à quelques mètres de l’en-but. Matsushima voit alors le cuir lui glisser des mains telle une savonnette. Trente secondes après, le Toulonnais Waisea Nayacalevu transperce la défense nippone et file dans l’en-but.

À ce moment-là, les locaux ne savaient sûrement pas qu’il venait de laisser filer leur meilleure occasion offensive des 60 prochaines minutes. Pire encore, ils se doutaient encore moins du fait que leur troisième ligne Pieter Labuschagne écopait d’un carton rouge quelques minutes après.

Pas de pitié pour les Nippons

En bref, cette rencontre a rapidement eu des allures de démonstration pour Sireli Maqala et ses coéquipiers. Par ailleurs, cette franche réussite s’est observée dans différents aspects. Ainsi, ils ont réussi à garder leur en-but inviolé jusqu’à la 70ᵉ minute. Les Fidjiens menaient alors 28 à 0, devant 25 000 supporters japonais circonspects.

🇯🇵 🇫🇯 FT: Japon 12-35 Fidji. Défaite logique pour des japonais à 14 dès la 7ème minute mais surtout 3 classes en dessous. Néant dans le jeu. Osada seul joueur à sauver. Naikabula et Masirewa ont caché leur performance catastrophique en inscrivant des essais cadeaux. pic.twitter.com/za5BFaJMTb August 5, 2023

À l’image de leur rencontre face aux Samoa et aux Tonga, les Fidjiens ont baissé de régime en deuxième mi-temps. Plus particulièrement, les joueurs de Simon Raiwalui ont légèrement manqué de réalisme. Trois de leurs essais ont été refusés après intervention de l’arbitrage vidéo. À environ un mois du mondial, les Fidji montrent qu’ils sont d’ores et déjà en forme.

RUGBY. La magie du Japon sur le point de s’effondrer lors de la Coupe du monde en France ?Dominateurs physiquement, à l’aise offensivement et solide défensivement, tel est le constat des Flying Fijians après ce tournoi du Pacifique. Pour rappel, ces derniers auront un sérieux coup à jouer dans la poule C du mondial. Face à eux, une Australie et un Pays de Galles loin de leurs heures de gloire se dressent. Ils font office de sérieux outsiders aux côtés de la Géorgie.