VIDEO. RUGBY. Les Fidji sur un nuage et le Japon se réconforte : ça castagne dans le Pacifique !

Pour la deuxième journée de Pacific Nations Cup, les Japonais et Fidjiens ont pris le dessus sur leurs adversaires du jour.

Après le retour au bercail de certains joueurs, les outsiders du Pacifique semblent particulièrement en forme. Quand certaines ont des poules abordables, d’autres devront cravacher pour espérer une récompense au mondial.

D’une éventuelle qualification en quart de finale à une troisième place directement qualificative pour l’édition 2027, les enjeux sont posés ! Dans ce contexte, la Pacific Nations Cup 2023 offre des airs d’échauffement pour ces sélections attendues à l’automne.

Samoa - Fidji : l’envolée lyrique

Tôt dans la matinée du samedi 29 septembre, les plus matinaux ont pu observer la maîtrise des Fidji en première mi-temps. Toujours très habiles avec le ballon en main, les Flying Fijians ont montré qu’ils étaient nettement au-dessus des locaux. Les coéquipiers de Semi Radradra s’imposent sur le score de 19 à 33 à l’Apia Park, aux Samoas.

Que cela soit dans le combat ou dans le jeu, les joueurs au maillot bleu ont vu des éclairs blanc et noir fondre sur le pré. Certaines des réalisations des visiteurs étaient tout bonnement splendides. L’essai de Selestino Ravutaumada à la 31ᵉ minute fait suite à une folle remontée fidjienne de plus de 80 mètres.

Leader sur le score de 5 à 30 à la mi-temps, les Fidjiens ont levé le pied en deuxième période. Une attitude qui a permis aux locaux de rendre le score plus honorable. D’autant plus, Josua Tuisova et ses compatriotes n’auraient aucune raison de s’épuiser outre mesure à une semaine du choc face au Japon.

Japon - Tonga : un virage difficile à négocier

Au Hanazono Rugby Stadium, les Japonais voulaient faire oublier la déroute face aux Samoas la semaine passée. Au coup de sifflet final, la mission fut à moitié remplie. Certes, les joueurs de Jamie Joseph l’ont emporté, mais de (trop ?) peu face aux Tonga (21-16). Annoncé comme un sérieux concurrent aux quarts de finale il y a encore un an, le Japon paraît méconnaissable.

Mis en difficulté par des Tongiens qui voulaient leur part du gâteau, les Japonais ont pu compter sur quelques belles performances individuelles pour s’en sortir. Un sauvetage de Kotaro Matsushima en fin de match leur permet notamment de conserver leur avantage au score. Collectivement, les Asiatiques ont peiné à installer leur jeu, malgré les nombreuses fautes de mains tongiennes qui leur offraient des munitions.

