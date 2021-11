RUGBY. VIDEO. Selon Huget, les Français ’’savaient comment battre les All Blacks’’ dès le début

Invité au Late Rugby Club, l’ancien ailier du XV de France a livré sa vision du groupe français avant d’affronter les All Blacks.

“Ils savaient comment les battre.” Cela semble tellement fou que l’ancien Toulousain n’hésite pas à le répéter pour l’affirmer haut et fort. Selon Yoann Huget, qui était présent sur le plateau du Late Rugby Club ce jeudi 25 novembre, les internationaux présents à Marcoussis cet automne n'appréhendent pas particulièrement le match contre les triples champions du monde. Il explique : “Quand on appelle les mecs en Equipe de France, ils sont contents d’y aller. Quand je les ai eu au téléphone durant la semaine où ils affrontaient les All Blacks, il n’y en a pas un qui m’a dit que ça allait être dur. Même moi quand j’ai raccroché le téléphone, je me suis dit : “ils sont fous”.”

Cette maîtrise, elle semble provenir de l’encadrement de Fabien Galthié que l’ancien ailier glorifie volontiers. Des compliments qui ne tombent sûrement pas dans l’oreille d’un sourd. William Servat, membre du staff tricolore, ancien entraîneur et coéquipier de Yoann Huget, étant également présent sur le plateau. Le néo-retraité enchaîne en précisant se caractérise cet état d’esprit selon lui. Il dit : “Ils leur donnent tellement de confiance et d’atouts pour les battre, qu’ils se disent : “On les a étudiés par cœur. On sait comment les battre.” Cette confiance qu’ils ont, elle émane du fait que les joueurs ne bougent pas. J’avais discuté longuement avec Fabien Galthié après la dernière coupe du monde. Il m’avait dit qu’un joueur comme Mohamed Haouas, qui n’a pas joué depuis le début de la saison, sait qu’il va être repris. Ils savent qu’ils ont des qualités et ils peuvent les amener n’importe où.”