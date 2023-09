RUGBY. VIDEO. Pro D2. Xavier Péméja crie au scandale après la courte défaite à Aix-en-Provence

Colère palpable chez le manager de Nevers, Xavier Péméja après la courte défaite à Aix-en-Provence en Pro D2 ce jeudi soir en ouverture de la 3e journée.

Le match d'ouverture de la 3e journée de Pro D2 entre Provence Rugby et l'USON jeudi soir a été une véritable démonstration de rugby, offrant aux fans un spectacle époustouflant sur le pré aixois.



Les locaux l'ont en effet emporté 37 à 34. 71 points lors du premier match de la journée, on ne voit pas ça toutes les semaines. Cependant, après la rencontre, le staff des visiteurs n'a pas manqué d'exprimer sa frustration en conférence de presse. Colère palpable chez le manager de Nevers, Xavier Péméja, via le Midi Olympique. En cause, le dernier essai de Provence Rugby, inscrit par Kaveinga Finau à la 72e minute. Selon l'USON, ce moment crucial était entaché d'une grosse erreur de l'arbitrage. Le renvoi rapide effectué par Provence Rugby aurait été tapé trop tôt, alors que deux joueurs neversois n'avaient pas encore regagné leur camp selon l'encadrement des visiteurs. Nevers a été contraint de concéder la touche, laquelle débouchera sur l'essai de la gagne pour Aix.

Mon buteur ramasse son tee, j’ai un joueur blessé, et je demande des changements sur l’arrêt. Je sais que le rugby est compliqué. Mais là, je ne peux pas le comprendre. C’est trop.

Pour Péméja via le Journal du Centre, c'était tout simplement inacceptable. « C'est scandaleux. Il y a des règles dans l'arbitrage. Tous les joueurs doivent être sur la ligne des 40 mètres. Shaun Reynolds était encore en train de pousser le tee, il y avait aussi un changement au même moment… À ce niveau, je ne comprends pas comment c'est possible de se tromper sur ça », s'est indigné le manager de Nevers.

Ce sentiment de colère était partagé par les joueurs de l'USON, dont le centre et capitaine Rudy Derrieux, qui avait du mal à accepter cette défaite sur un tel scénario.



Péméja a continué en parlant d'un « assassinat », insistant sur le fait que c'était une faute grave plutôt qu'une simple erreur technique.

Ce n’est pas du haut niveau. On ne voit pas ça en série. [...] Je ne comprends pas qu’avec autant d’arbitres, plus la vidéo, on se trompe… C’est vite fait de jeter un coup d’œil.

En dehors de cet incident, les fans ont pu apprécier une rencontre de qualité, intense et pleine d'émotions. Cela démontre une fois de plus que la Pro D2 est une compétition relevée même si parfois, les décisions arbitrales laissent un goût amer.