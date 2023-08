RUGBY. VIDEO. Owen Farrell a-t-il dit adieu à la Coupe du monde après ce nouveau geste stupide ?

Le centre de l'Angleterre Owen Farrell pourrait bien manquer une partie de la Coupe du monde. L'Anglais a été exclu face au Pays de Galles après un plaquage dangereux.

A moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, ce carton rouge pourrait être lourd de conséquences pour Owen Farrell. Le centre du XV d'Angleterre a été exclu après l'heure de jeu pour un plaquage dangereux face au Pays de Galles. L'officiel a tout d'abord sorti un carton jaune. Mais il a laissé au TMO le soin de revoir l'action comme le prévoie la nouvelle règle.



La biscotte a ensuite été changée en une exclusion définitive. Ce n'est pas la première fois que Farrell se rend coupable d'un plaquage à l'épaule. S'il avait pu s'en sortir par le passé, les officiels sont de plus en plus stricts avec ce type de geste.



Suite à son exclusion, les locaux ont même évolué à 12 contre 15. Avant lui, Genge et Steward avaient également écopé de dix minutes de frigo. Sans oublier la première exclusion d'Arundell en première période.



Au final, ce sont pas moins de cinq jaunes qui ont été distribués puisque Reffell et Beard ont été sanctionnés pour le Pays de Galles.



Si l'Angleterre l'a emporté 19 à 17 dans la douleur contre les Gallois, Farrell a peut-être dit au revoir au Mondial. Et ce, en raison de son casier disciplinaire. En 2020, il avait écopé d'un rouge en Premiership face aux Wasps.



Pour rappel, l'Angleterre affronte l'Argentine dès le 9 septembre. Une rencontre capitale pour la qualification pour les quarts de finale. Farrell pourrait bien être suspendu pour ce choc ainsi que pour la suite des matchs de poules face au Japon, au Chili et les Samoa. Réponse, dans les jours qui arrivent.