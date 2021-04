Rugby. VIDÉO. Les Espoirs de Bayonne nous régalent avec un essai de 80 mètres

Lors de leur victoire à La Rochelle pour le compte de la 14ème journée du championnat, les espoirs de l'Aviron Bayonnais nous ont régalés avec un essai de plus de 80 mètres.

Il n'y a pas que le Top 14 ou la Coupe d'Europe dans la vie. Alors que les clubs de l'Hexagone ont pour la plupart brillé ce week-end en Champions et Challenge Cup, le championnat Espoirs a donné lieu de son côté à un bel affrontement. Pour le compte de la quatorzième journée, La Rochelle accueillait Bayonne. Dans un match serré, disputé jusque dans les derniers instants, ce sont les Basques qui ont glané une victoire ô combien précieuse en terre maritime (25-27), remontant à la quatrième place de cette Poule 2 alors que leurs adversaires du jour restent agglutinés à la huitième et avant-dernière place.

Au-delà de ce match au scénario haletant, un essai a particulièrement attiré notre attention. Nous jouons la 23ème minute. Bayonne vient de reprendre les commandes sur pénalité pour mener 17 à 15. Sur le renvoi qui suit, et après une bonne charge, Thomas Dolhagaray reçoit le ballon derrière une cellule de trois avants. Le demi d'ouverture fait alors parler ses qualités pour enrhumer la défense rochelaise. Crochet extérieur, feinte de passe, il finit par trouver du soutien une fois les cinquante mètres franchis. Deux relais plus tard, c'est le troisième ligne Robin Dione qui plongeait dans l'en-but. On vous laisse admirer.

(Vidéo de l'essai à 2mn50).