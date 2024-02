RUGBY. VIDEO. Le Portugal fait sensation en Roumanie : essai de folie à la chaîne pour une fessée !

Ce samedi, le Portugal est allé s'imposer avec la manière en Roumanie dans le cadre du Rugby Europe Championship en marquant de superbes essais.

Si le 6 Nations fait relâche ce week-end, il y a quand même des rencontres internationales au programme. On joue en effet la troisième journée du Rugby Europe Championship avec notamment la rencontre entre la Géorgie et l'Espagne, soldée par un succès des Lelos sans appel, 38 à 3.

Autre rencontre à l'affiche ce samedi, Belgique vs Pologne et surtout Roumanie vs Portugal. Un choc dans la poule B avec de l'enjeu puisque les deux premières équipes se qualifieront pour les phases finales.

Avant la rencontre, ce sont les Roumains qui étaient en tête avec deux succès au compteur et neuf points dans la besace. En face, les Portugais étaient toujours en course pour la première place du groupe malgré un revers initial historique contre les Belges (10-6). RUGBY. VIDEO. Exploit XXL, comment la Belgique a pu battre le Portugal, révélation du mondial ?Forts de leur succès sur la Pologne 54 à 7, ils avaient à coeur de faire un gros match. En effet, terminer à la première place, c'est éviter l'ogre géorgien en demi-finale et recevoir l'Espagne à domicile. EXCLU. L'incroyable Coupe du monde du Portugal racontée par la révélation Nicolas Martins !Et ce qu'on peut dire, c'est que les Lusitaniens ont été particulièrement inspirés lors de ce choc. S'ils ont profité de l'indiscipline des locaux pour engranger des points au pied, ils ont montré une nouvelle fois de très belles choses en attaque.

🇵🇹 ⚡️ Cardoso Pinto gets @PortugalRugby off to a flying start in Bucharest pic.twitter.com/9APSYlWpOz February 17, 2024

Sur la lancée de leurs performances à la Coupe du monde, ils ont fait parler leurs cannes et leur talent pour inscrire l'un des plus beaux essais de l'année à la 52e.

Depuis leurs 22 mètres, ils n'ont pas hésité à se lancer à l'assaut de l'en-but adverse. Deux jeux au pied plus tard, c'est l'ailier Lucas Martins qui entrait en Terre promise.

Le Portugal s'est ensuite fendu de deux nouveaux essais, avec un doublé de Martins, pour une victoire 49 à 24 qui leur permet de terminer à la première place du groupe. Ils retrouveront donc leurs voisins espagnols en demie tandis que les Roumains affronteront la Géorgie.