RUGBY. VIDÉO. Incroyable Buzzer Beater : L’Argentine bat l’Écosse sur la sirène

Les Argentins remportent leur série face à l’Écosse en gagnant le dernier match sur le score de 34 à 31.

Devant un stade bouillant à Santiago del Estero, l’Argentine a frappé fort et (surtout) tard. Face à l’Ecosse, un essai à la sirène d’Emiliano Boffelli a fait exulter les 30 000 supporters venus assister au match. En remportant cette rencontre sur le score de 34 à 31, les hommes de Michael Cheïka ont observé une folle remontée. À un peu plus de 30 minutes du terme de la rencontre, les Écossais menaient de 15 points. Une avance qui sera rattrapée par 3 essais transformés entre la 50e et la 80e minute. Ils seront inscrits par l’intermédiaire de Tetaz Chaparro, Gonzalo Bertranou et Emiliano Boffelli. Durant la dernière demi-heure, les coéquipiers d’Hamish Watson n’inscriront que 3 petits points. RUGBY. Comment l'Argentine est devenue l'une des nations les plus en vue du circuit mondial à 7 ?À la fin du match, le sélectionneur de l’Ecosse, Gregor Townsend a pris la parole pour évoquer la défaite vécue par les siens. Selon des propos rapportés par RugbyPass, il déclare :

Nous sommes évidemment très déçus, car nous avons mené pendant la majorité du match. Nous avons eu des occasions de marquer un essai et nous avons été retenus sur la ligne. Nous aurions aussi pu être un peu plus efficaces dans nos sorties sur les cinq dernières minutes. J'ai vraiment de la peine pour les joueurs, car ils ont fait preuve de beaucoup de courage et de talent. C'était notre meilleure prestation de la tournée et nous aurions pu remporter une victoire éclatante, mais le résultat et les sentiments que nous constatons maintenant sont inverses.”