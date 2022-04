RUGBY. VIDEO. En 2019, Gabin Villière était déjà exceptionnel comme le prouve cet essai face aux Blacks

Avant de faire le bonheur de l'équipe de France de rugby, Gabin Villière avait illuminé le circuit mondial de rugby à sept avec France 7.

VIDÉO. Top 14. Revivez la performance XXL du taureau Gabin Villière face à ToulouseGabin Villière est devenu en très peu de temps un des joueurs préféré des supporters. Et pas seulement ceux de Toulon, avec qui il a récemment réalisé un énorme match face à Toulouse. Si certains l'ont découvert avec les Bleus il y a quelques mois pendant les matchs internationaux et le Tournoi, d'autres se rappelleront qu'il était déjà énorme sous les couleurs de Rouen. Bien évidemment, on était loin de penser qu'il franchirait les marches qui séparent le monde amateur et le niveau international avec autant d'aisance. Mais l'ailier n'est pas du genre à reculer devant les obstacles. Casque vissé sur la tête, il les a franchis les uns après les autres avec brio. Ses suppporters de la première heure n'auront pas oublié qu'avant de remporter le Grand Chelem avec le XV de France, il a aussi brillé sur le circuit mondial de rugby à 7. Une discipline où ses qualités de combattant, mais aussi de vitesse ont fait des merveilles. On se souvient notamment de ses performances remarquables au tournoi d'Hong Kong en 2019. Cette année-là, il avait été exceptionnel comme en témoigne ces essais et particulièrement celui face à la Nouvelle-Zélande.