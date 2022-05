RUGBY. VIDEO. ARRÊTEZ TOUT ! On vous a dégoté l'offload de l'année !

À Brisbane, le Dieu du rugby s'est présenté et a gracié Murray Taulagi pour un offload de génie en NRL.

Dans l'hexagone, les amateurs de rugby à XV règnent en maître. Pourtant, quand l'occasion d'admirer quelques skills développés par les amis du XIII se présente, rares sont ceux qui crachent sur cette opportunité. Ce dimanche 15 mai, c'est la rencontre entre les Wests Tigers et les North Queensland Cowboys qui a offert un sacré spectacle. Alors que moins de 10 minutes s'étaient écoulées, Murray Taulagi a réalisé l'impensable. Ce dernier s'avance vers la zone d'essai, mais il le sait : il est bien trop court. La foulée au max et un corps aussi étiré que possible ne lui promettent pas la Terre promise. Ça, le défenseur s'en est rendu compte. C'est pourquoi il tente d'amener le numéro 5 des Cowboys vers le meilleur défenseur : les limites du terrain. Le contact se fait et Jackson Hastings porte son adversaire hors du terrain. Mais voilà, le miracle se fait et Taulagi déploie son bras pour livrer un offload absolument somptueux. Ce dernier fait office de caviar pour son coéquipier. Lunaire, le diffuseur Fox League demande même à ses fans s'il ne s'agit pas là de la "meilleure passe de l'histoire ?" Impossible à savoir tant le rugby a connu des cabrioles aussi nombreuses qu'originales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra se lever de bonne heure pour espérer voir mieux cette année sur un billard. VIDEO. Premiership. Premier ballon, premier offload de génie pour Semi Radradra