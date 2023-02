RUGBY. VIDEO. 6 Nations. Fin de match cruelle pour l'équipe de France U20 face à l'Irlande malgré cinq essais !

L'équipe de France moins de 20 ans s'est inclinée ce vendredi soir en Irlande. Les Tricolores ont marqué cinq essais mais ont été trop indisciplinés.

Fin de match cruelle pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Ce vendredi soir à Cork en Irlande, les Bleuets ont vu la victoire leur échapper sur une pénalité à la 78e de Prendergast. Avant ce cinquième coup de pied de l'ouvreur irlandais, les Tricolores menaient 31 à 30 suite à une cinquième réalisation de Benmegal (73e). Les Bleuets avaient vaillamment combattu dans cette partie disputée où les deux équipes n'ont rien lâché. Les locaux ont été les premiers à marquer par McCarthy (13e) puis Gavin (30e), mais les Bleuets ont répondu à chaque essai irlandais par Auradou (19e) et Liufau (35e). Aux citrons, six longueurs séparaient les deux nations, Prendergast ayant logé deux pénalités pour sanctionner les fautes françaises (11e, 25e). 6 NATIONS. Mais où est passé Will Connors, le surdoué de la 3ème ligne irlandaise disparu depuis 2 ans ?L'indiscipline aurait été préjudiciable aux deux équipes sur le pré du Musgrave Park. L'officiel a en effet exclu temporairement Affane (30e) et Nouchi (39e) pour la France puis Hadden (53e), Mangan (60e) pour l'Irlande. Mais n'a pas empêché de voir du jeu. Attissogbe (59e) puis Nouchi (63e) ont permis à la France de coller au score et même de prendre un court avantage après l'heure de jeu (23-24). Cependant, la réalisation de Gleeson (70e) a permis à l'Irlande d'être toujours dans la partie. Les locaux n'ont rien lâché et poussé une ultime fois les Bleuets à la faute pour l'emporter.