RUGBY. TOP 14. Gregory Alldritt fait son mea culpa après la “claque” contre Bordeaux

Ce vendredi 23 décembre, du côté de La Rochelle, l’Union Bordeaux Bègles s’est imposée 8 à 12.

C’est une première partie de saison qui se finit par un point d’interrogation. Comment le Stade Rochelais a perdu à domicile. Devant son public et juste avant les fêtes, le club maritime n’a pas assuré la victoire. Pire encore, ce match, qui n’était pas celui avec le plus d’envolée de la saison, aurait pu se finir sans essai. Heureusement, Uini Atonio est arrivé dans la zone de marque en toute fin de match. Les coéquipiers de Grégory Alldritt vont se contenter du bonus défensif. Par ailleurs, l’international français réagi face à la presse sur cette contre-performance. Dans des propos relayés par Rugbyrama, il dit :

La force de ce club, c'est le système. Ce soir, on est souvent sorti du système. Le manque de précision à certains moments casse la dynamique. Une compétition se gagne à 40, 45, voire 50 joueurs. Il ne faut pas sentir la différence quand il y a des rotations. C'est une claque, c'est sûr. Ce n'est pas pareil que contre Pau, mais c'est une défaite à la maison, c'est difficile à digérer. J'espère que tout le monde va cogiter pendant la coupure des fêtes pour qu'on soit mort de faim avant d'aller à Perpignan.”

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. O’Gara dépité, le récit d’une victoire contrastée pour la Rochelle face à l’UlsterAprès la seconde période très étonnante en Irlande face à l’Ulster, la formation de Ronan O’Gara continue d’interroger. Heureusement pour eux, les Bordelais n’ont pas non plus été très incisifs. Ces derniers ont même été défaillants dans certains secteurs comme le jeu au pied. Une dimension de jeu qui leur fait fréquemment défaut depuis le début de saison. Néanmoins, les coéquipiers de Matthieu Jalibert repartent tout de même avec une victoire loin d’être volée. Profitant des erreurs de son adversaire, les Girondins démarrent peut-être de la meilleure des manières la suite de leur saison en Top 14. L’UBB ouvrira d’ailleurs le bal de phase retour en accueillant Montpellier le vendredi 30 décembre. Actuellement, La Rochelle et Bordeaux sont respectivement 5ᵉ et 7ᵉ du championnat.