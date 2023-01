RUGBY. RÉSUMÉ VIDÉO. Face à l’Ulster, le Stade Rochelais est-il vraiment en train de se rassurer ?

Ce samedi 14 janvier, le Stade Rochelais a été le vainqueur d’un “match assez spécial” face à l’Ulster. Score final : 7 à 3

Non, aucun chiffre n’a été oublié au moment d’inscrire le score final de ce match. Ce samedi 14 janvier, les Rochelais se sont adjugés une 3ᵉ victoire consécutive depuis leur défaite à domicile face à l’UBB fin 2022. Toujours dans la même dynamique qu’en Top 14, les Maritimes ont récupéré cette victoire face à l’Ulster en Champions Cup sans totalement rassurer. Décrié dernièrement pour leur faible rendement offensif, le tout petit score de ce match reste dans cette étrange lignée.

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. O’Gara dépité, le récit d’une victoire contrastée pour la Rochelle face à l’UlsterSi le XV mené par Ronan O’Gara reste impressionnant dans le combat et dans ses phases de conquêtes, l’inefficacité parfois flagrante de ses finisseurs ne rassure pas. Si les conditions climatiques n’ont pas aidé, cette carence reste visible depuis un peu plus longtemps que le temps d’une averse, aussi grosse soit-elle. Lors du match aller face à l’Ulster, le bonus offensif leur avait échappé de manière assez incompréhensible. De la même manière, leur très large domination à domicile face au Stade Toulousain il y a quelques jours en Top 14 ne s’était pas concrétisée par une victoire à 5 points. À voir si les victoires seront toujours au rendez-vous durant les doublons, sans certains de ces hommes forts…

Avec 98% de rucks remportés et peu de mètres concédés face au nombreux mauls irlandais, cette victoire s’est obtenue au courage. La qualité du pack rochelais reste un point de satisfaction non négligeable depuis plusieurs semaines. Visiblement, l’absence de Uini Atonio ou Pierre Bourgarit ne les a pas dérangés outre-mesure. On peut néanmoins souligner 3 ballons perdus dans l’alignement. Encore une fois, Brice Dulin et Gregory Alldritt ont été des véritables moteurs pour la formation jaune et noir. À eux deux, ils comptent plus de 50% des mètres parcourus par leur équipe ballon en main. Par ailleurs, à la fin du match, le troisième ligne international a donné son sentiment sur ce match à la saveur particulière. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il déclare ceci :

C'était un match assez spécial, mais on est très fiers d'avoir tenu 80 minutes, de ne rien avoir lâché On a montré du caractère, c'était le mot d'ordre. Le groupe a répondu présent et a été irréprochable dans l'attitude. En fin de première période, ça nous a reboostés. Si on avait pris un essai, la physionomie du match aurait peut-être été différente. Mais on n'a rien lâché, ça montre l'état d'esprit qu'on avait ce samedi soir. On est qualifiés, mais on vise plus haut, plus loin, on veut être dans les 2 premiers, c'était important de rejoindre Toulouse et Leicester à 13 points. On va préparer le match contre Northampton comme un 16e de finale.”

