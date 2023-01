RESUME VIDEO. Top 14. La Rochelle et Alldritt enfin libérés après 8 défaites contre Toulouse

Pour la 15ᵉ journée de Top 14, Toulouse s’est incliné à La Rochelle sur le score de 30 à 7. Aucun bonus n’a été pris durant la rencontre.

Celle-là, on ne l’attendait plus. Au fil des années, les chocs entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais sont devenus iconiques. Au même titre que les duels entre Toulon et Clermont sur la dernière décennie, les deux Stade offrent souvent des matchs de haut-niveau, mais au scénario récurrent… En effet, La Rochelle restait sur pas moins de 8 défaites consécutives face aux rouge et noir. Dans ce compte, on retrouve deux finales et un barrage de Top 14. Néanmoins, il n’y a pas que le scénario qui a changé ce samedi 7 janvier à Marcel Deflandre. En effet, la qualité du match, elle aussi, a été bien différente de ce que les deux formations nous proposent habituellement.

Sur la pelouse des Maritimes, la pluie était invitée d’entrée. Alors évidemment, qui dit drache dit ballon glissant. Ainsi, des fautes de main se sont répétées, mais elles ont été surtout visibles côté toulousain. Dès le début de match, les locaux ont essayé de mettre en place leur jeu. Ils y sont parvenus sans trop de difficultés via des combinaisons d’école. Cependant, la défense toulousaine a été bien en place durant la partie, seul réconfort des hommes d’Ugo Mola cette 15ᵉ journée.

RUGBY. Top 14. Frustré à Toulouse, Castaignède a convaincu Médard de rester pour devenir une légendeLes Rochelais, eux, ont dominé outrageusement dans tous les secteurs balle en main. Et même s’ils ont répété les efforts, le bonus offensif leur échappe assez franchement. Peu incisifs, ils gagnent largement, mais ne profite que très peu de ce qui peut être considéré comme le pire match du leader cette saison. Après la désillusion face à l’UBB, Gregory Alldritt et ses coéquipiers souhaitaient sûrement assurer une victoire large dans un premier temps. Par ailleurs, ce dernier s’est exprimé auprès de la presse après la rencontre. Pour Canal +, il évoque la victoire face à cette bête noire toulousaine : “C'est ma première victoire contre Toulouse, donc bien sûr que ça me fait plaisir. Mais, surtout, on voulait gagner de nouveau dans notre stade, devant nos supporters. Face à Bordeaux et Pau, on a fait deux faux pas à Deflandre. Ils nous ont fait mal et notre public méritait de retrouver la victoire. Il faut se rassurer avant la Coupe d'Europe, c'est important de gagner ces matchs de gala. Mais à la fin, on s'est bien dit de ne pas s'emballer. On a gagné à domicile face à Toulouse, mais on n'est pas champion de France.”