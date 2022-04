RUGBY. Pro D2. Fin de carrière pour Lionel Beauxis : ''le moment de dire stop''

L'ancien ouvreur de l'équipe de France Lionel Beauxis raccrochera les crampons à la fin de la saison. À 36 ans, il confie que son corps ne peut plus suivre.

Lionel Beauxis nous annonce la fin de sa carrière au micro @canalplus 🎙️ pic.twitter.com/N4RagZ1KcU — Late Rugby Club (@LateRugbyClub) April 22, 2022

"Il est temps de raccrocher les crampons et de laisser un peu place aux jeunes". En marge du match de Pro D2 perdu par Béziers face à Bourg-en-Bresse, Lionel Beauxis a fait part de sa décision de raccrocher les crampons à la fin de la saison. "Cette fameuse saison de trop, c'est vrai que ça trotte un peu dans la tête. Il y a plein de signaux, que ce soit le corps, même si la tête veut, a de plus en plus de mal. C'est un tout. Avoir le temps de jeu réduit aussi… Je suis un passionné, j'ai envie de jouer. Jouer, c'est être sur le terrain pas cirer le banc. C'est un tout. Je me dis que c'était donc le moment de dire stop," a confié l'ancien ouvreur des Bleus au Late Rugby Club.

Ce vendredi soir, Beauxis n'était pas sur la feuille de match. Cette saison, il n'a joué que neuf rencontres, donc quatre seulement comme titulaire. Un total qui pourrait augmenter puisqu'il reste deux journées de championnat. Pour l'heure, l'ASBH pointe à dix longueurs de la sixième place qualificative. Mathématiquement, tout est possible. La fin d'une longue carrière débutée en 2003 à Pau puis à Paris pendant cinq saisons. Le numéro 10 aura également défendu les couleurs de Toulouse puis de Bordeaux, de Lyon et Oyonnax. Remportant deux Brennus en 2007 avec le Stade Français puis en 2012 avec le Stade Toulousains. Sélectionné à 24 reprises, il compte aussi quatre participations au Tournoi avec une victoire en 2007. Année où il a aussi participé à la Coupe du monde et battu les All Blacks en quarts de finale à Cardiff. Champion du monde 2006 avec France U21, il aura été une des figures du rugby tricolores pendant près de 20 ans.