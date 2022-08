RUGBY. Jonny Wilkinson savait aussi coller de gros timbres, la preuve avec cette vidéo

Véritable légende de notre sport, Jonny Wilkinson était un buteur hors pair. Mais il savait tout aussi bien défendre, parfois même sur des adversaires bien plus costauds.

On ne présente plus Jonny Wilkinson. Champion du monde en 2003, quadruple vainqueur du Tournoi des 6 Nations, double champion d'Europe, champion de France, d'Angleterre etc... Un palmarès dingue, pour un joueur qui est, à coup sûr, l'un des meilleurs que ce sport ait connu. Sa réputation, "Wilko" l'a surtout glané grâce à son jeu au pied extraordinaire, qui a souvent fait gagner l'équipe pour laquelle il jouait. L'on se souvient tous de son Mondial impressionnant en 2003, qui fut clôturé par un drop victorieux, du pied droit qui plus est, en finale face à l'Australie. En équipe nationale, Wilkinson, c'est 91 sélections, pour 1179 points inscrits (deuxième meilleur marqueur de l'histoire derrière Dan Carter). Mais voilà, au-delà de ses qualités de buteur, l'ouvreur anglais, passé par Toulon et Newcastle, était également un excellent défenseur ! Une qualité très importante pour un numéro 10, puisque ce dernier est souvent visé par les attaquants adverses. Et croyez-nous, Wilko ne s'est pas gêné pour en découper un grand nombre. En témoigne cette vidéo de quelques minutes, qui nous fait revivre les meilleurs timbres de Jonny Wilkinson. Régalez-vous !

