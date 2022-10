RÉSUMÉ VIDÉO. Vainqueur de Brive, le Stade Français s’installe sur le podium de Top 14

À l’occasion de la 8ᵉ journée de Top 14, le Stade Français n’a fait aucun cadeau au CA Brive en récupérant 5 points au classement.

Ce samedi 22 octobre, le Stade Français Paris a étrillé le CA Brive (27-0), bonus offensif en poche. Dans le cadre de la 8ᵉ journée de Top 14, les Parisiens ont fait le bonheur des quelques supporters venus à Jean-Bouin. Dans une ambiance 100% Halloween mise en place par le club, ce sont les Brivistes qui ont connu les plus grosses frayeurs.

Pour les Coujoux, cette défaite cinglante semble arriver au pire moment. Après s’être séparé de son entraîneur Jeremy Davidson, le club voulait repartir de l’avant et lancer une nouvelle dynamique. Après ces premières semaines, un trio se dessine en bas de classement entre l’USAP, la Section Paloise et le CA Brive. Recevant consécutivement le Racing 92 et le Stade Rochelais les prochains week-end, l’avenir s’annonce compliqué en Corrèze. Le déplacement à Pau à l’issue de la fenêtre internationale d’automne s’illustre déjà comme un match charnière pour Saïd Hirèche et ses coéquipiers.

Doucement, mais sûrement, le Stade Français reprend des couleurs

Sur le podium ! C'est une place à laquelle on ne les attendait pas. Entouré par le mécontentement de son propriétaire et président Hans-Peter Wild, le Stade Français alternait le chaud et le froid la saison dernière. Seule (grande) satisfaction du XV parisien : Waisea Nayacalevu. Le centre fidjien illuminait la capitale. Son départ pour Toulon laissait alors présager le pire pour les soldats roses en 2022/2023. Pourtant, quel début de saison des Parisiens ! En 8 matchs, les hommes de Gonzalo Quesada accumulent 5 victoires. Ce week-end, Ivaldi, Barré et Castets ont chacun passé la ligne d'en-but. Auprès des réseaux sociaux du club, le pilier gauche commente le profil de sa formation : "Évidemment, on est très satisfait de cette victoire. On savait que Brive venait avec des qualités similaires aux nôtres : la conquête, la mêlée et la touche.[...] La défense est un aspect très important du Top 14. Très souvent, le classement des défenses se corrèle avec le véritable classement. Pour nous, c'est important d'être performant dans ces secteurs-là."



Invaincus à domicile, ils sont également allés gagner à la Section Paloise dans le cadre de la septième journée. Sur une série de 3 victoires consécutives, ces derniers se déplacent à Montpellier le week-end prochain. Malade, le champion de France en est à sa quatrième défaite de rang après sa chute face au Racing 92. Autant dire qu'une victoire parisienne dans l'Hérault confirmerait les dynamiques, bonnes ou mauvaises, des deux formations.