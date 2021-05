RESUME VIDEO. Un 5e titre historique pour Toulouse face à des Rochelais héroïques

On a cru que cette finale se jouerait au pied. Mais à la faveur d'un essai de Mallia en fin de partie et du pied de Ntamack, c'est Toulouse qui a gagné.

Cette finale de la Champions Cup entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain a longtemps été indécise. Mais aussi hachée tout en étant engagée. Le propre d'une finale diront certains. On a même cru un instant qu'il faudrait aller jusqu'aux prolongations voire aux tirs au but. Mais deux essais en fin de partie ont fini par débloquer la partie pour nous offrir une fin de match à suspense. Pourtant, la victoire aurait pu choisir son camp bien plus tôt lorsque Botia a été exclu pour un plaquage destructeur sur Médard. Mais le Stade Rochelais a fait plus que résister. Il a bousculé le quadruple vainqueur de la compétition. Si bien que jusqu'à l'heure de jeu, ce sont les buteurs Romain Ntamack d'un côté et Ihaia West qui ont fait grimper le score face aux perches. VIDEO. Champions Cup. Botia exclu de la finale après un plaquage ultra dangereux sur MédardPuis Toulouse a pris le dessus face à des Rochelais volontaires, mais réduits à 14 et donc peut-être un peu fatigués par les énormes efforts consentis. La patience des hommes de Mola a fini par payer lorsque Ntamack a servi Tolofua d'une longue sautée. Et que le 3e ligne remplaçant a parfaitement fixé pour offrir à Mallia, joker médical arrivé en cours de saison, ce qui sera l'essai de la victoire. Mais à ce moment-là, on ne jouait que la 60e. Et les Maritimes ont refusé d'abdiquer. Mieux encore, ils ont répondu par un essai de Kerr-Barlow après un bon travail de ses avants. VIDEO. Champions Cup. Mallia libère Toulouse après un bijou de passe de NtamackMalheureusement pour le Stade Rochelais, son compère de la charnière West n'était pas dans un grand jour face aux poteaux. Comme une partie de ses tentatives dans cette finale, sa transformation s'est soldée par un échec. C'est finalement à cinq points et après avoir pressé une dernière fois Ntamack devant sa ligne que les valeureux rochelais ont vu leur rêve de titre s'envoler au profit des Toulousains. Lesquels ont immédiatement savouré cette 5e étoile décrochée onze ans après.