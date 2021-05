VIDEO. Champions Cup. Mallia libère Toulouse après un bijou de passe de Ntamack

Le Stade Toulousain a inscrit le premier essai du match à l'heure du jeu par l'intermédiaire de Mallia après une superbe action au large.

VIDEO. Champions Cup. Botia exclu de la finale après un plaquage ultra dangereux sur MédardFace à des Rochelais réduits à 14 après le rouge de Botia, Toulouse a eu toutes les peines du monde à inscrire un essai dans cette finale de la Champions Cup. Les hommes de Mola ont pris leur mal en patience. Ils ont eu des occasions par Kolbe et Arnold, mais la défense des Maritimes a fait plus que résister. Petit à petit, Toulouse a mis la main sur le ballon et multiplié les temps de jeu jusqu'à cette action au large où Ntamack a servi Tolofua d'une superbe sautée. Remplaçant au coup d'envoi, ce dernier a parfaitement fixé pour servir l'Argentin Mallia. Un essai libérateur pour le Stade Toulousain.