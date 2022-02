RÉSUMÉ VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. Intraitable, l'Irlande ne fait qu'une bouchée du Pays de Galles

L'Irlande a pris rendez-vous pour la suite de la compétition en disposant largement du Pays de Galles (29-7), bonus offensif en poche ! Le XV du Trèfle a inscrit 4 essais.

L'Irlande n'a laissé aucune chance au Pays de Galles ce samedi pour le début de ce Tournoi des 6 Nations. Ultra-dominateur tout au long de la rencontre, le XV du Trèfle a immédiatement pris le meilleur le tenant du titre gallois. Après seulement 3 minutes de jeu, Bundee Aki plongeait en Terre promise, bien servi par un Mack Hansen dans tous les bons coups pour sa première sélection. Malgré deux échecs au pied, Jonathan Sexton ajoutait trois points supplémentaires (20ème). Les Gallois étouffés, n'ont trouvé aucune solution face à une défense des plus agressives. Aux citrons, les hommes d'Andy Farrell virait logiquement en tête (10-0).

Tournoi des 6 Nations. Seulement 3 minutes de jeu et l'Irlande inscrit le premier essai du Tournoi 2022 !

Le second acte ressemblera grandement au premier. Supérieurs, les Irlandais inscriront trois nouveaux essais dont un doublé de l'ailier Andrew Conway. Le premier, bien servi sur son aile après un ballon porté. Le second ? À la suite d'une merveille d'attaque irlandaise à plusieurs de temps de jeu. Un pur bijou. Enfin, le dernier, celui du bonus offensif, résultera d'un petit exploit personnel de Ringrose. Les Gallois sauveront l'honneur en fin de rencontre par Basham. 29-7, score final. Avec ce succès, l'Irlande confirme bel et bien qu'elle reste l'une nations prétendantes à la victoire finale. Les coéquipiers de Jonathan Sexton ont franchement impressionné et les Bleus prochain adversaire du XV du Trèfle sont d'ores et déjà prévenus. Trop diminué par les blessures, le Pays de Galles n'a en revanche jamais existé et a semblé sans solution face à la défense des Celtes.

