Tournoi des 6 Nations. Seulement 3 minutes de jeu et l'Irlande inscrit le premier essai du Tournoi 2022 !

L'Irlande n'a pas tardé ! Pour le premier match de ce Tournoi des 6 Nations 2022, le XV du Trèfle n'a mis que 3 petites minutes pour franchir la ligne d'en-but du Pays de Galles. Les Irlandais ont hérité d'une mêlée dans les 22 mètres du XV du Poireau à la suite d'un déboulé de leur ailier qui fête sa première sélection, Mack Hansen. Après plusieurs temps de jeu rondement menés, ce même Hansen, omniprésent en ce début de match, adressait une parfaite passe sautée pour Bundee Aki, qui n'avait plus qu'à plonger en coin. Un essai splendide, transformé par Jonathan Sexton (7-0). Une magnifique entrée en matière !

Un Jonathan Sexton qui a ensuite laissé six points en route, en manquant deux pénalités.

The first try of the 2022 #GuinnessSixNations belongs to @irishrugby 🍀 #IREvWAL pic.twitter.com/5cpnVB0xEu