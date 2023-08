RÉSUMÉ VIDÉO. Toulouse lance sa saison de Top 14 en étrillant Montpellier

Défait la semaine dernière à Bayonne, le Stade Toulousain a remporté sa première victoire de la saison en Top 14, face au MHR.

C'est ce qu'on appelle une réaction de champion. Battu sèchement par Bayonne la semaine dernière, le Stade Toulousain se devait de réagir ce dimanche, face à Montpellier. Pour ce faire, Ugo Mola comptait sur sa jeune garde, mais aussi sur quelques cadres comme Guitoune, Neti ou Placines pour décrocher un premier succès en Top 14.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses joueurs lui ont donné raison ! Dès l'entame, l'on sent les Toulousains plus concernés. Une domination récompensée par un superbe essai de Matthis Lebel, après un beau mouvement collectif. 5-0, puis rapidement 12 et 19-0, après deux réalisations de Cramont et Guitoune.

TOP 14. RÉSUMÉ. Super Serin is back ! Toulon lance sa saison face à BayonneDu côté de Montpellier, on n'arrive pas à riposter au rythme imposé par Paul Graou (particulièrement remuant ce dimanche) et les Toulousains. Résultat, le MHR subit, et il faut attendre une pénalité de Louis Carbonel à la 21ème minute de jeu pour voir le compteur des Cistes s'ouvrir. Une réduction du score qui ne change pas grand chose, puisque dans la foulée, Guitoune s'offrira un doublé après un bon travail des avants. Si bien qu'à la pause, les champions de France en titre mènent largement 26 à 6.

Point noir côté toulousain : la blessure de Germain

Au retour des vestiaires, les Toulousains continuent sur leur lancée. Malgré cela, le MHR inscrira son premier (et seul) essai de la rencontre, permettant aux visiteurs de revenir à 13 points. Un espoir de courte durée, puisque quelques minutes plus tard, Théo Ntamack passera à son tour la ligne d'en-but, après avoir cassé deux plaquages. Un festival qui sera clôturé en fin de rencontre par Pierre-Louis Barassi (38 à 13).

Si d'un point de vue sportif, ce dimanche fut parfait pour les Toulousains, une ombre apparaît sur le tableau rouge et noir : la sortie sur blessure de Baptiste Germain. Gravement touché au coude, l'ouvreur toulousain ne devrait pas revoir le rectangle vert avant plusieurs semaines.

Un coup dur pour le joueur de 22 ans, mais aussi pour le club de la ville rose, qui connaît de nombreux déboires à ce poste. En effet, pas moins de 5 joueurs pouvant occuper le poste d'ouvreur sont actuellement indisponibles (Ntamack, Ramos, Mallia, Retière et donc Germain).

Nul doute donc que le Stade Toulousain va s'attarder à trouver un remplaçant à celui-ci. En attendant, l'ouvreur anglais Billy Searle devrait être titularisé samedi prochain, sur la pelouse d'Oyonnax. En ce qui concerne Montpellier, les Cistes devront montrer un autre visage face au Stade Français la semaine prochaine. Une rencontre qui se fera sans l'ancien Parisien Tolu Latu, qui a reçu un carton rouge en fin de match suite à un plaquage dangereux sur Retière.