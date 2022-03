RÉSUMÉ VIDEO. TOP 14. Lyon loupe le coche, l’ASM Clermont y croît toujours

En dominant le LOU, les Auvergnats se donnent le droit de croire à leur qualification en phase finale. Pour les Lyonnais, la douche est bien froide.

Ils avaient l’occasion de frapper un grand coup, les joueurs du LOU ne l’ont pas fait. Avec la 4ème défaite à la suite de l’UBB et la fin de série du MHR, les hommes de Pierre Mignoni avaient l’occasion de prendre la tête du Top 14. Finalement, ils s’inclinent 25 à 16 face à l’ASM Clermont Auvergne. Une défaite qui fait d’autant plus mal que les Lyonnais ont été dominés dans leur secteur de prédilection : le jeu d’avant. Ils se présentaient face aux Clermontois sans Demba Bamba, protégé par le staff Bleu, mais avec Baptiste Couilloud pour diriger le pack. TOP 14. Lyon. Pierre Mignoni pourrait finalement rejoindre... Toulon !

Résultats des courses, leur adversaire du jour s’impose grâce à deux essais d’avants signés Lavanini et Fourcade. Le glas vient d’un cafouillage de Berdeu et Saginadze qui offre une réalisation à Jean-Pascal Barraque. Pourtant, les rouges et noirs étaient encore devant à 4 minutes du terme. Après la rencontre, le manager du LOU s’est exprimé. Selon des propos rapportés par La Montagne, il dit : “Cette défaite est très dure à encaisser. On sait que ce genre de match se joue à quelques détails. C'est frustrant parce qu'on était venu pour gagner avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'envie de l'emporter pour la première fois au Michelin et on repart avec zéro point donc c'est dur par rapport au contexte du match. Il faut être précis au rugby en défense et en attaque et la moindre faute peut coûter très cher.” RUGBY. Top 14. Clermont. Morgan Parra, plus qu'un pompier de service en 10, un véritable taulier

Côté Clermontois, l’ambiance était plutôt aux louanges. Le capitaine Arthur Iturria félicite notamment ses finisseurs. Toujours dans les colonnes du journal local, il dit : “Les victoires sont toujours bonnes à prendre, mais celle-là a une saveur particulière. On savait face à Lyon que tout était possible, mais notre banc a fait le boulot. Ils ont mis du cœur à l'ouvrage et ils nous ont bien aidé pour finir ce match.” Son entraîneur Jono Gibbes vante, lui, l’intégralité de son groupe : “L'équipe a fait preuve de beaucoup de caractère lors de ce match qui était compliqué. Chaque ruck était contesté, mais tout le travail que nous avons fourni dans la semaine a été récompensé ce soir. On a fait preuve d'engagement et de solidarité durant 80 minutes”.