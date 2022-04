RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce aux cannes de Lamothe et au pied de Lucu, l'UBB fait tomber Montpellier à domicile

En clôture de cette 23ème journée, Bordeaux a réalisé le gros coup du week-end, en s'imposant sur la pelouse du leader, Montpellier.

C'était le choc de cette journée. Montpellier, leader incontesté de notre championnat, recevait son dauphin, l'Union Bordeaux-Bègles, qui devait relever la tête après trois défaites de rang face au Stade Rochelais. Et si cette rencontre a été engagée de bout en bout, l'éclair de génie est venu assez tôt dans la rencontre. En effet, après seulement 6 minutes de jeu, le talonneur Maxime Lamothe transperça la défense héraultaise au milieu du terrain, avant de déposer tel un ailier Paolo Garbisi. Le jeune numéro 2 résistera au retour de Bouthier, pour inscrire assurément l'un des essais du week-end ! Mais au-delà de la beauté du geste, cette réalisation permit aux siens de prendre les commandes dans ce match (3-5). S'en suit 3 pénalités de Maxime Lucu, portant le score à 3-14 à la pause.

RUGBY. TOP 14. Montpellier. Louis Foursans : ''Le plus dur reste encore à faire''Sûrement secoués à la pause, les Montpelliérains repartent de l'avant dans le second acte. Paillaugue manque de peu d'inscrire l'un des essais gag de l'année, avant que Garbisi ne réduise le score. Trop pénalisées, les deux équipes n'arrivent pas à prendre le large, les deux buteurs du soir (Pollard et Lucu) étant plutôt en réussite. À 5 minutes de la fin, le score est de 15-20. Pourtant, on sent les hommes d'Urios subir de plus en plus, la faute notamment au carton jaune reçu par Diaby. Et après une excellente séquence imposée par le MHR, le deuxième ligne Florian Verhaeghe pense inscrire l'essai de la gagne. D'autant que Pollard transforme, faisant repasser son équipe en tête. Mais voilà, plutôt discipliné depuis le début de la saison, Montpellier concède une dernière pénalité dans les derniers instants. Lucu ne tremble pas, et offre donc la victoire aux siens (22-23). Un succès qui fait du bien à Bordeaux, qui revient à seulement deux points de son adversaire du soir.

