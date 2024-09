RÉSUMÉ VIDÉO. Soirée cauchemardesque pour Carbonel, Toulon a assiégé la capitale

Affiche de gala ce dimanche soir entre le Stade Français et le RCT. Sous le déluge parisien, peu de jeu, mais une victoire méritée des hommes de Pierre Mignoni. Voici le résumé.

De la pluie, peu de jeu

Avant la rencontre, de belles promesses de jeu étaient espérées sur la pelouse de Jean-Bouin, entre deux équipes en forme. Mauvais élève la saison dernière quant à son taux de réussite offensive, Paris avait déjà planté neuf essais lors des deux premières journées de Top 14.

Néanmoins, les espoirs furent de courtes durées quant au coup d'envoi, une pluie battante s'est emparée de la capitale. Ainsi, durant le premier acte, peu de jeu, mais des coups de pied en pagaille et une bataille stratégique s'est mise en place.

Au total, pas moins de 40 coups de pied ont été tirés durant les quarante premières minutes, pour seulement 65 passes effectuées. Mais dans ce chantier, ce sont bien les hommes de Pierre Mignoni qui se sont montré les plus adroits, et les plus efficaces surtout !

Toulon a mieux maîtrisé le ballon, et a été réaliste sur ses occasions de scorer. Le RCT n'a perdu que deux ballons en première période, quand le Stade Français a laissé filer neuf possessions, à ce niveau-là, ça se paye cash. Paolo Garbisi inscrit trois points au bout de 10 minutes, puis un quart d'heure plus tard, c'est l'international Jean-Baptiste Gros qui marque pour porter le score à 0-8.

Mais surtout, ce que l'on peut retenir de cette mi-temps, c'est le passage à vide du petit prince de la rade, Louis Carbonel, qui a raté ses retrouvailles avec le RCT sous ses nouvelles couleurs. Le demi d'ouverture a perdu la bataille du pied face à Dormon et Garbisi, mais notamment, a péché face aux perches. Ce dernier a manqué trois pénalités largement à sa portée (4ᵉ, 31ᵉ, 38ᵉ), avant de laisser sa place à Zach Henry qui a remis de l'ordre dans la maison rose.

Du mieux après la pause

À la pause, nous avons pu voir les félicitations de Mignoni à travers les caméras de Canal +, qui a applaudi ses joueurs pour leur première mi-temps aboutie. Sans aucun doute, ce ne devait pas être la même rengaine dans le vestiaire parisien et les soldats roses sont revenus avec de meilleures intentions.

Après quelques minutes de jeu, Henry débloque le compteur des siens (3-8, 46ᵉ), mais Paris continue de patauger dans sa propre pelouse et concède pas moins de six pénalités en mêlée, que Dormon et Hervé concrétisent par des points pour porter la marque à 3-14 (58ᵉ).

Néanmoins, à l'heure de jeu, les locaux se remettent à y croire avec Yoan Tanga qui plante un essai après une belle rentrée et de la puissance apportée à son équipe. Henry transforme et ramène Paris à quatre unités. Toutefois, les deux équipes vont jouer de maladresse, et après un drop manqué d'Hervé, c'est Wainiqolo qui passe proche de marquer un essai après une belle passe au pied de Serin.

Pour finir, après une énième possession stérile, le Stade Français manque une passe et perd la balle. Au total, Paris aura perdu 17 ballons dans le match, seulement 5 pour le RCT. Les Toulonnais ont également été plus tranchants avec 3 franchissements pour 65 courses contre un seul break en 104 courses pour le Stade Français.

Avec ce résultat, Toulon est sixième à égalité avec La Rochelle qui est cinquième tandis que Paris figure à la onzième place en attendant un déplacement dans le Béarn face à la Section Paloise. Le week-end prochain, Toulon recevra le promu vannetais.

