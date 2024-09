RUGBY. Le nord ''favorisé'' par la répartition des richesses de la future Coupe des Nations

Le rugby mondial s'apprête à vivre un tournant majeur. L'accord entre le nord et le sud sur la répartition des revenus de la Coupe des Nations 2026 est validé.

Après des mois de discussions, le comité des 6 Nations et la Sanzaar aurait trouvé un accord sur la répartition des revenus liés à la future Coupe des Nations.

Coup de froid sur Doha : Le Qatar recalé pour la finale de la Coupe des Nations de RugbyDès 2026, les bénéfices de ce nouveau tournoi seront répartis à 58 % pour les pays du nord et 42 % pour ceux de l’hémisphère sud. Un accord important qui marque un tournant dans le rugby international. Pourquoi un tel écart ?

Selon Midi Olympique, cette différence s’explique par le fait que l’hémisphère nord compte deux nations de plus (Angleterre, France, Irlande, Écosse, pays de Galles et Italie), mais aussi parce que les droits télévisuels y sont beaucoup plus élevés grâce à des "locomotives" comme la France et l’Angleterre.

Le Sud, lui, devra se contenter d’une part moindre malgré le prestige de nations comme la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, qui ont remporté les quatre dernières éditions de la Coupe du monde.

Cette Coupe des Nations, validée par World Rugby en octobre dernier, rassemblera 12 équipes, dont les Fidji et le Japon, et promet de redéfinir le calendrier international.

Et ce, même si les habituels tests estivaux auront toujours lieu pour certaines nations comme la France lors des "années impaires dépourvues de Coupe du monde". Comme ce sera le cas en 2027. Les nations britanniques étant concernées par la tournée des Lions.

Les affrontements entre le nord et le sud se dérouleront tous les deux ans, avec en ligne de mire une finale qui devrait déplacer les foules. À ce titre, le Qatar n'est plus dans la course malgré plusieurs centaines millions sur la table.

Tout se jouera entre Doha ou Abou Dabi pour l'édition 2028, selon le Midol. Londres ayant été désignée pour la première mouture de cette compétition. Laquelle évoluera dès 2030 avec un système de promotion-relégation.