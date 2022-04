RÉSUMÉ VIDÉO. La Rochelle en mode diesel face à un USAP perturbateur

Ce samedi 23 avril, le Stade Rochelais l’a emporté face aux Catalans. Si la victoire finale est nette, elle ne s’est pas faite en dominant.

La Rochelle continue sa forme du moment. Dans les matchs de moins bien, l’effectif maritime continue malgré tout de l’emporter. Le signe d’une équipe sûre de ses forces ? Seule la fin de saison permettra de l'affirmer. En tout cas, face à l’USAP, les coéquipiers de Jules Favre n’ont pas eu un tapis rouge pour s’octroyer la victoire à Marcel Deflandre. Vainqueurs sur le score de 32 à 16, il aura fallu compter sur une seconde mi-temps pleine des joueurs de Ronan O’Gara. Les joueurs de l’USAP ont quant à eux montré leur envie et leur hargne pour rester en Top 14. Heureusement pour Perpignan, le rival briviste n’a pris aucun point face au LOU. Ainsi, le match entre le CAB et les sang et or sera bel et bien déterminant le 30 avril prochain. Il reste néanmoins beaucoup de chemin à parcourir pour Mathieu Acebes et les siens, ils restent à 7 unités des Coujous au classement. RUGBY. Top 14. La Rochelle, la vraie équipe en forme de cette fin de saison ?

Après le match, l’ouvreur Jules Plisson s’est présenté aux journalistes en conférence de presse. Après une saison compliquée, il semblait satisfait d’avoir amené l’équipe vers ce succès décisif dans la course aux phases finales. Il déclare :

Mon dernier match comme titulaire, ça devait être en décembre. Ça fait peut-être 4 mois et demi que ce n’était plus arrivé. J’ai appris après le match contre Bordeaux que je commencerais. [...] Très content de rejouer. Le public ici est extraordinaire. C’est un bonheur de jouer avec un public comme ça. La saison a été galère pour moi et quand le stade t’applaudit alors que tu as eu un jaune, ça montre qu’il comprenne que c’est une saison longue et dure.”