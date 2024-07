RESUME VIDEO. Décisif, Beauden Barrett permet aux All Blacks de conserver leur invincibilité trentenaire à l'Eden Park

Beauden Barrett a conduit la Nouvelle-Zélande à une victoire palpitante 24-17 contre l'Angleterre, assurant ainsi la continuité de leur impressionnante série d'invincibilité.

Les All Blacks ont encore démontré leur suprématie à l'Eden Park, préservant une série de 30 ans d'invincibilité sur ce terrain mythique en battant l'Angleterre 24-17. Ce match palpitant, marqué par des retournements de situation, a vu Beauden Barrett jouer un rôle clé dans la victoire des Kiwis.

Le match a commencé sur les chapeaux de roue avec une solide intervention de Codie Taylor et Finlay Christie, mettant rapidement la pression sur l'attaque anglaise. Bien que les deux équipes aient montré des éclairs de génie en attaque, un manque de maitrise et des fautes ont maintenu un score serré.

Mark Tele'a a finalement trouvé la faille pour la Nouvelle-Zélande après une série de charges puissantes menées par Ardie Savea. Cependant, l'Angleterre a riposté rapidement grâce à un superbe coup de pied de Marcus Smith, permettant à Immanuel Feyi-Waboso de franchir la ligne sans opposition.

La seconde période a été marquée par une série d'échanges de coups de pied et de pénalités, chaque équipe luttant pour le contrôle territorial. Après un premier match remporté sur la plus petite des marques, on ne sentait pas les locaux capables de faire la différence avec un jeu construit. L'essai de Freeman sur un caviar de Smith a même vu les visiteurs passer devant.

Le coaching de Robertson avec le centurion Beauden Barrett a cependant été décisif. L'ancien meilleur joueur du monde a tout de suite pesé sur la rencontre, au pied comme à la main, avec des gestes inspirés qui ont permis à la Nouvelle-Zélande de réinvestir le camp anglais. Son accélération à l'heure de jeu aboutissant à un essai de Tele'a. Malgré une ultime offensive anglaise, la défense néo-zélandaise a tenu bon, scellant la victoire à l'ultime seconde.

Ce match serré a encore une fois prouvé la résilience et la détermination des All Blacks, avec Beauden Barrett en chef d'orchestre. Les Kiwis continuent de régner en maîtres à l'Eden Park, offrant une performance mémorable à leurs supporters. Pour l'Angleterre, cette tournée se termine sur une nouvelle défaite serrée.

Si le score est plus à l'avantage de la Nouvelle-Zélande cette fois-ci, les coéquipiers de Smith ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec l'une des meilleures équipes du monde. Laquelle n'a cependant pas encore montré tout son potentiel cet été.