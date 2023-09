RESUME VIDEO. COUPE DU MONDE. Ange Capuozzo et l'Italie assurent le bonus face à la Namibie

Prochain adversaire de la France, l'Italie a remporté son premier match et pris la tête de la poule A en battant largement la Namibie avec le bonus offensif.





"Si l’on m’avait dit qu’on aurait mis 50 points aujourd’hui, j’aurais signé. Mais il faut remettre ça en perspective : on a perdu 22 ballons, ce qu’on ne peut pas se permettre. Il faisait très chaud et les joueurs étaient dans le dur donc on va prendre cette victoire et passer à la suite", a commenté le sélectionneur de la Squadra Kieran Crowley.



Le score n'était que de 17 à 8 pour l'Italie à la pause, le Namibien Gerswin Mouton ayant trouvé la faille dans la défense des Transalpins à la 20e minute. "Ils nous ont bien muselés en première période, il faut d’ailleurs qu’on progresse là-dessus, et ils ont parfois franchi la ligne d’avantage." Seuls Lorenzo Cannone (11e) et Paolo Garbisi (15e) ont en effet franchi la ligne de craie lors du premier acte.



Mais peu à peu, les coéquipiers d'Ange Capuozzo ont pris le dessus dans la chaleur de Saint-Etienne. Dino Lamb (46e) et Ange Capuozzo (55e) ont alourdi la marque.



"Quand les arrières ne font pas ce qu’ils veulent, nous, les avants, on doit monter au créneau. C’est ce qu’on a fait en première période. En deuxième mi-temps, on savait qu’on leur était supérieurs physiquement. On a eu beaucoup d’espaces et on a pu déployer notre jeu", a commenté Michele Lamaro, troisième ligne et capitaine de l'Italie.



Les Namibiens n'ont pas démérité mais ils n'ont pas été en mesure d'inverser la tendance et de trouver le chemin de la Terre promise dans le second acte. "Ils ont ralenti nos sorties de balle. On n’a pas toujours su exécuter ce qu’on avait prévu et on a été mis sur le reculoir sur la conquête et les mauls", confiait Johan Deysel, capitaine de la Namibie après le match via le site de World Rugby.



Un match riche d'enseignement pour des Namibiens qui feront face à la Nouvelle-Zélande, la France et surtout l'Uruguay, l'adversaire le plus à leur portée. Quant à l'Italie, elle a également emmagasiné de la confiance en vue des chocs contre les All Blacks et les Tricolores.