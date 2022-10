RESUME VIDEO. Conquérantes et inspirées, les Bleues n'ont fait qu'une bouchée de l'Afrique du Sud (40-5)

Le XV de France féminin a réussi son entrée en matière dans la coupe du monde face à l'Afrique du Sud ce samedi en Nouvelle-Zélande.



Entrée en matière réussie pour le XV de France féminin ce samedi en Nouvelle-Zélande. Les Bleues ont facilement pris la mesure de l'Afrique du Sud en ouverture de la Coupe du monde. Les Tricolores ont rapidement pris le score grâce à Laure Sansus, auteur d'un doublé (2e, 67e) puis Vernier (12e) et Boulard (17e) ont alourdi la marque dans le premier acte. Encore en rodage dans cette compétition, les Françaises ont ensuite pris plus de temps pour inscrire deux nouveaux essais par Drouin (71e) et Grisez (81e). Score final, 40 à 5. "Je pense qu’on fait une très bonne première mi-temps, on met beaucoup de choses, beaucoup d’envie, beaucoup d’agressivité. On a un temps mort un peu en première mi-temps qui fait qu’on est un peu en dedans", a commenté Joanna Grisez. Un match qui va servir aux Bleues avant le choc contre l'Angleterre, qui a passé 80 points aux Fidji. "Il faut qu’on arrive à faire 80 minutes de haut niveau, tout simplement. On a le droit d’avoir des phases de flottement, il faut qu’on arrive à se recentrer et c’est ce qu’on a réussi à faire puisque derrière on a su remettre de l’avancée", ajoute la capitaine Céline Ferer via le site de la FFR.