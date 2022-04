RÉSUMÉ VIDÉO. Avec l’équipe All Star, le RCT se qualifie en quart de Challenge Cup

Les Varois avaient à cœur de sécuriser leur victoire face à Trévise au vu du XV aligné sur les bords de la Méditerranée.

Le lien entre le RCT et les compétitions européennes est indéfectible. Ce 16 avril, les joueurs de Franck Azéma sont venus à bout du Benetton Trévise sur le score de 36 à 17. À l’issue du match, le manager toulonnais est d’ailleurs revenu sur la rencontre. Selon des propos relayés par Rugbyrama, il déclare : “On a pu s’appuyer sur une bonne mêlée ce soir, mais tout n’a pas été parfait. On n’a pas été très bons dans l’alternance. Ça nous remet les pendules à l’heure… Il faut aussi féliciter cette équipe de Trévise.” Auteurs de 3 essais, les rouges et noirs ont eu l’occasion d’inscrire quelques réalisations aux teintes internationales par l’intermédiaire de Gabin Villière et Charles Ollivon. Le jeune Jules Coulon a clôturé le bal en Terre promise. RUGBY. Top 14. La remontada de Toulon sera-t-elle freinée par le quota de JIFF ?

Toujours selon Rugbyrama, l’ailier du XV de France a dressé un portrait nuancé de la rencontre : “C’est quand même un résultat positif. Nous connaissons le caractère accrocheur des équipes italiennes et le Benetton Trévise n’a jamais rien lâché. De notre côté, il faut souligner le gros travail de nos avants qui nous ont mis dans l’avancée.” Pour le quart de finale à venir début mai, les Varois affronteront les London Irish. Vainqueur du Castres Olympique (64 à 27), les Londoniens ont impressionné en huitième. Avec Lyon, le RCT est la seule équipe du Top 14 encore en course dans la compétition. Par ailleurs, la seule possibilité de choc franco-français se ferait en finale. De quoi donner une allure encore plus internationale à la petite coupe d’Europe.

