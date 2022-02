RÉSUMÉ VIDÉO. 6 NATIONS. Le Pays de Galles remporte un gros bras de fer face à l’Écosse

Au terme d’un gros affrontement, c’est finalement le Pays de Galles qui s’est imposé sur sa pelouse face à l’Écosse (20-17).

Pour cette deuxième journée du Tournoi 2022, le Pays de Galles de Biggar recevait l’Écosse de Hogg, qui sortait d’un succès retentissant face à l’Angleterre. Les locaux eux, devaient montrer un autre visage devant leur public, après la débâcle subie à l’Aviva Stadium (29-7). Mais dès l’entame, on sent les visiteurs dominer les impacts, et camper le camp gallois. Une domination récompensée par un premier essai signé Graham (12ème), grâce notamment à une superbe passe sautée de l’ouvreur du Racing Russell (9-14). Mais en face, le XV du Poireau ne baisse pas les bras, et revient au score à la demi-heure de jeu, avec un essai du pilier Francis (14-14).

Le second acte démarre de manière plus équilibrée : les Gallois semblent plus à l'aise, et utilisent plutôt bien le jeu au pied afin d'inverser la pression. Et plus la rencontre avance, plus elle devient hachée. Russell et Biggar passe chacun une nouvelle pénalité (17-17), avant que n'arrive le tournant du match : alors que la pénalité de Biggar touche le poteau, les Gallois suivent bien et récupèrent la possession. Le jeu continue, jusqu'à ce que Russell ne commette un en-avant volontaire. Résultat ? Carton jaune pour le Racingman, et drop de l'ouvreur gallois dans la foulée. Un choix surprenant, mais qui permet néanmoins aux locaux de reprendre l'avantage. Ces derniers ne le lâcheront plus, en occupant comme il faut la moitié de terrain écossaise, et ce malgré une dernière possession en faveur des Écossais.

Une victoire importante pour le Pays de Galles, qui se relance dans ce tournoi des 6 Nations, après la défaite en Irlande de la semaine passée. Les coéquipiers de Hogg n'auront, quant à eux, pas à rougir de leur match.