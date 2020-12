Quelle férocité ! Duel épique entre les Māori All Blacks et Moana Pasifika [VIDEO]

Ce samedi, les Māori All Blacks affrontaient la Moana Pasifika, une sélection de joueurs îliens sur la pelouse du Waikato Stadium. L'avant-match a été épique.

Ce 5 décembre 2020 restera dans l'histoire comme le jour où la sélection Moana Pasifika a joué son premier match international. Composée de joueurs du Pacifique issus des Tonga, des Samoa et des Fidji, dont Vince Aso des Hurricanes, elle a affronté les Māori All Blacks ce samedi. Score final, 28 à 21 pour ces derniers sur la pelouse du Waikato Stadium à Hamilton avec des essais de Trask (28e), Dixon (42e), Proctor (49e) et Karpik (68e). Contre deux réalisations de Motuga (52e) et Polataivao (76e). Un match à six essais marqués énorme avant-match où les deux sélections se sont affrontés par haka interposé. Côté Moana Pasifika on a vu un mix des danses guerrières des trois nations qui la compose. Les Māori All Blacks emmenés par un Liam Messam survolté ont répondu avec férocité.