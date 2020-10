Pro D2 - Vannes réalise un incroyable come-back, Popelin claque le drop de la victoire [VIDEO]

A la faveur d'un drop à la 80e de Pierre Popelin et d'une énorme seconde période, Vannes a battu Béziers en Pro D2.

Il n'y avait sans doute que les supporters pour y croire encore lorsque Tristan Tedder a claqué un drop à la 52e et donné 17 points d'avance à Béziers. À ce moment-là de la rencontre entre Vannes et l'ASBH, les visiteurs menaient 26 à 9. L'Anglais Eames (18e) puis Plazy (31e) ayant franchi la ligne de craie à deux reprises. En face, Hilsenbeck avait placé trois coups de pied, mais Béziers en avait fait de même. Le match semblait donc plié. Mais c'était sans compter sur le baroud d'honneur des locaux. Qui ont notamment profité de l'indiscipline adverse pour se refaire la cerise et réalisé un come-back incroyable. Sans oublier l'incapacité de Béziers à marquer le moindre point dans le second acte.



En effet, les deux biscottes reçues après l'heure de jeu par Béziers leur ont été fatales. Vannes avait déjà réduit le score à la 60e. Mais cela leur a permis d'enfoncer le clou à 15 contre 13. Si bien qu'à quelques secondes de la sirène, les deux équipes étaient dos à dos. C'est le moment qu'a choisi Pierre Popelin pour claquer le drop de la victoire face aux perches. Victoire 29 à 26 de Vannes qui place les Bretons en tête de la Pro D2 avec Oyonnax, qui a un match en retard, après le report du déplacement à Mont-de-Marsan. Crédit vidéo : CANAL+ Sport