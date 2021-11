Premiership. VIDÉO. Murimurivalu joue aux quilles avec les défenseurs pour un essai en puissance

L'ancien rochelais Kini Murimurivalu s'est distingué lors de la victoire de Leicester sur le terrain des Northampton Saints. Un essai tout en puissance qui va faire cauchemarder ses adversaires.

VIDEO. Premiership. Depuis son en-but, George Ford (Leicester) trouve une touche stratosphériqueLe week-end dernier, les Leicester Tigers ont prouvé une nouvelle fois qu'ils étaient l'une des équipes en forme du moment, en balayant les Northampton Saints sur leur pelouse (26-55). Les coéquipiers de George Ford, qui restent sur 7 victoires en autant de rencontres depuis le début de la Premiership connaissent donc un sacré regain de forme, après plusieurs années ternes.

ANGLETERRE. Futurs adversaires de l'UBB, les Tigres de Leicester ont retrouvé des griffes acéréesComme écrit plus haut, ils ont donc passé près de 60 points à Northampton et inscrits la bagatelle de 7 essais. L'occasion de voir de sacrés gestes, comme ce coup de pied phénoménal de George Ford ou cet essai cocasse de Nadolo, qui s'est débarrassé involontairement d'un défenseur sur une glissade. Mais un autre ex-pensionnaire du Top 14 n'est pas en reste, puisque l'ancien rochelais Kini Murimurivalu entré en cours de jeu, y est, lui aussi, allé de son propre exploit. Le puissant arrière fidjien a envoyé valdinguer un défenseur des Saints, en l'occurrence Matt Proctor, d'une simple percussion, lequel a entraîné dans sa chute bien malgré lui un de ses propres coéquipiers qui défendait. Ce qui a ouvert un boulevard pour Murimurivalu qui a réalisé un véritable strike. À l'image de son équipe qui a littéralement roulé sur les locaux. On vous laisse juger.

Kini Murimurivalu beats two defenders with the one fend. pic.twitter.com/01i2ZMKI08 — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) November 3, 2021

Mais aussi lors de ce match :

VIDEO. Premiership. Depuis son en-but, George Ford (Leicester) trouve une touche stratosphérique VIDEO. Premiership. Nadolo invente l'auto-plaquage pour éviter le dernier défenseur