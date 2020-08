Pour la première fois depuis mars, le staff tricolore a pu entraîner sur le pré [VIDEO]

Fabien Galthié et les membres du staff du XV de France ont enfin pu mettre à contribution leurs réunions sur le terrain cette semaine.

XV de France - Karim Ghezal : ''Cet état d'esprit fait que le public les a suivis''La visio, les réunions, ça va bien un moment. Comme les joueurs, les membres du staff tricolore avait besoin de retrouver le chemin des terrains. Ce n'était plus arrivé depuis mars dernier. Avec le confinement, il avait été contraint de travailler chacun de leur côté pendant de longues semaines. Récemment, ils avaient pu se réunir mais sans pour autant avoir des "élèves" sous leurs ordres. Ainsi, avant de coacher les Bleus en vue des matchs de l'automne, ils ont répété leurs gammes avec les joueurs des Académies « Pôles Espoirs » de Pau, de Talence et de la Côte Basque Landes cette semaine. "C’est agréable d’entraîner de nouveau avec tout le monde, de retrouver tout le staff. Ça permet de revoir la connexion qu’il y a entre nous aux entraînements. C’est un plaisir d’avoir de nouveau accès au terrain," confie Karim Ghézal, co-entraîneur de la conquête, via le site de la FFR.