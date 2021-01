OUTCH ! On tient déjà le plus gros caramel de l'année... mais il était illégal [VIDEO]

Le demi de mêlée des Sharks Sanele Nohamba a subi le plus gros plaquage de 2021. Mais l'action aurait dû être pénalisée.

La demi-finale de Currie Cup entre les Sharks et les Stormers a été le théâtre de l'un des plaquages les plus impressionnants de ces dernières années. Un geste qui n'est pas sans rappeler les caramels de l'Anglais Courtney Lawes et notamment celui sur Jules Plisson dans le Tournoi des 6 Nations. Ici, c'est le demi de mêlée des Sharks, Sanele Nohamba qui a subi l'impact de la part de l'ailier adverse Angelo Davids. La faute à une passe hasardeuse de la part de son numéro 8 Sikhumbuzo Notshe. Nos amis anglais appellent ça une "hospital pass". On peut dire que ça colle parfaitement à l'action. Nohamba ne voit pas arriver le plaqueur qui le découpe dans les airs. Un énorme caramel qui a été jugé dans les règles par l'officiel. Cependant une pénalité aurait dû être sifflée car le numéro 9 était dans les airs au moment du plaquage.