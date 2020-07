NRL - Il décolle telle une grenouille pour un essai spectaculaire [VIDÉO]

Blake Ferguson a inscrit un essai spectaculaire en NRL. Mais sa réalisation a été refusé. Dommage car c'était vraiment impressionnant.

Le match de NRL entre les Eels et les Tigers ce jeudi a été marqué par une action spectaculaire de Blake Ferguson. En fin de partie, et alors que Parramatta menait 26 à 12, le numéro 5 a bonifié un ballon cafouillé par ses coéquipiers en marquant un essai en coin. Après avoir battu son vis-à-vis, Blake s'est lancé à l'assaut de l'en-but. Bien décidé à entrer en Terre promise malgré la défense agressive d'un dernier joueur des Tigers dans les airs, il a fait preuve de dextérité et d'agilité pour conserver le contrôle du ballon. Le tout dans une position que nous appellerons la grenouille. Malheureusement pour lui, l'essai a été refusé pour un en-avant. Rageant. On vous laisse cependant apprécier l'effort à partir de 3min52.

Sous un autre angle, c'est encore plus impressionnant.