MLR. VIDÉO. À 38 ans, Matt Giteau ajoute une ligne à son palmarès en remportant la MLR

Les Los Angeles Giltinis de Matt Giteau et Adam Ashley-Cooper ou encore Bill Meakes se sont imposés en finale de MLR face au Rugby ATL dans la nuit de ce dimanche.

Cette nuit se tenait la finale de la Major League Rugby, championnat des États-Unis. Les Los Angeles Giltinis, club d'Adam Ashley-Cooper et Matt Giteau affrontait le Rugby ATL, formation d'Atlanta pour une affiche de rêve. Et pour cause, les deux équipes ont terminé la phase régulière à la première place de leur conférence, la Ouest pour les LA Giltinis et l'Est pour le Rugby ATL. En demie, les coéquipiers de Giteau ont disposé des Warriors de l'Utah (17-13) tandis que le club d'Atlanta a cravaché pour venir à bout du Rugby United New York grâce à un essai transformé à cinq minutes du terme (10-9).

Au Los Angeles Coliseum devant 7000 spectateurs, les deux équipes démarrent la rencontre timidement, Giteau répondant à son vis-à-vis Kurt Coleman dans l'exercice des pénalités (3-3). Mais les joueurs de Los Angeles vont accélerer à la 20ème minute de jeu. D'une parfaite remise à l'intérieur, l'ouvreur australien place sur orbite son ailier John Ryberg qui s'en va inscrire le premier essai. Avant que ce dernier n'y aille de son doublé deux minutes plus tard. Là encore, l'expérience et la classe des deux internationaux Wallabies aura fait la différence. Dans ses 22 mètres, Giteau adresse un ''chip'' par dessus la défense pour Ashley-Cooper. Ce dernier récupère la gonfle, s'infiltre dans la défense adverse avant de servir son ailier qui termine en force (15-3). L'équipe d'Atlanta réagira juste avant la pause sur un ballon porté conclut par le talonneur Marko Janse van Rensburg. Aux citrons les LA Giltinis mènent 15-10.

Au retour des vestiaires, deux pénalités de Giteau et un essai du canadien DTH Van der Merwe viendront donner au score une ampleur conséquente. Le demi de mêlée Goddard scellera le sort du match d'un ultime coup de pied. Le dernier essai en force du Rugby ATL à une minute du terme de changera rien. Ce sont bien les Los Angeles Giltinis qui s'imposent (31-17) et sont donc sacrés champions. Après avoir connu des finales de Super Rugby, de Top 14, de Coupe d'Europe ou de Top League, Matt Giteau élu homme du match, vient donc avec son ami de toujours Adam Ashley-Cooper, garnir un peu plus un palmarès déjà bien étoffé. Une façon de boucler la boucle ?

Crédit vidéo : Rugby Pass