L'ÉMISSION DU MONDIAL - DÉFI PRONOS : QUI VA SE HISSER EN FINALE ?

Dans ce deuxième épisode de notre émission consacrée au Mondial 2023, Grégory Arganese et Jean Monribot et nos rédacteurs se mouillent pour les phases finales.

L'émission du Mondial - Défi Pronos : Qui sera le meilleur pronostiqueur ?Comme vous le savez, le Rugbynistère s'est lancé dans un concours de pronostics en partenariat avec Winamax à l'occasion de ce Mondial organisé en France ! Dans cette compétition, deux de nos rédacteurs se frottent à deux anciens rugbymen professionnels, Grégory Arganese et Jean Monribot, avec l'objectif de trouver le meilleur pronostiqueur du Mondial !

Greg Arganese, ancien talonneur de Castres et Bayonne ascendant parieur, forme la paire avec Jean Monribot. Donc la chevelure blonde nous ferait presque croire qu'il a été surfeur et pas troisième ligne pour Agen, Toulon et Bayonne. En face, Théo Fondacci espère que sa science des joueurs lui permettra de viser juste tandis que Thibault va la jouer au talent comme d'habitude vu que ça fonctionne.

Après une première émission consacrée notamment à l'équipe de France, aux joueurs à suivre ainsi qu'aux facteurs X des principales nations candidates pour le titre, place aux pronos ! Enfin, pour avoir les scores de nos vedettes, il faudra nous suivre pendant cette compétition dans les articles dédiés ainsi que sur les réseaux sociaux.









Pour rappel, les règles du jeu sont simples : il faut bien évidemment pronostiquer le bon vainqueur, mais aussi l'écart au coup de sifflet final. Sachez également que nos quatre experts ont eu 15 points à répartir entre les trois autres candidats lors du confessionnal. Ces points permettront de donner un bonus à celui qui en aura reçu le plus, et un malus, à celui qui en aura reçu le moins.



Tout au long de cette aventure, nous partagerons nos pronostics et suivrons de près nos scores. Suivez-nous sur nos vidéos et restez branchés sur nos articles dédiés. Certains pourraient bien revenir sur leur choix en fonction des résultats des matchs de poules.

Notez bien que cette première émission a été enregistrée avant l'annonce du forfait de l'ouvreur vedette de l'équipe de France. Aucune nation n'est à l'abri d'un nouveau forfait qui pourrait totalement rebattre les cartes. Cette compétition de pronostics s'annonce palpitante !

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.