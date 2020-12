Leader, marqueur, passeur, Kurtley Beale répond à ses détracteurs avec classe [VIDEO]

Le Racing 92 a pris le dessus sur Agen en Top 14 ce dimanche sous l'impulsion d'un excellent Kurtley Beale, auteur d'un essai

Il y a des attitudes qui ne trompent pas. À voir Kurtley Beale haranguer ses coéquipiers après les dix points encaissés par le Racing 92 en début de partie face à Agen, on sent clairement que l'Australien n'est pas venu en France pour faire du shopping sur les Champs Élysées. Certains observateurs le disaient vieillissant au moment de sa signature au sein de la formation francilienne. Mais face au SUA, le Wallaby a montré qu'il avait encore de très beaux restes à bientôt 32 ans. Après deux réalisations de Dupichot et Baubigny, le centre a fait parler sa vista et ses cannes pour déchirer la défense agenaise. Servi à hauteur par Gibert, il n'a laissé aucune chance au dernier défenseur avec une feinte de passe. Il sera décisif dans le second acte sur l'essai du bonus inscrit par Teddy Thomas en bout de ligne après l'heure de jeu. En face, et malgré de belles intentions en début de partie, Agen n'a plus marqué après la 16e minute tandis que le Racing a enfoncé le clou avec de nouveaux essais dans les dix dernières minutes.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport