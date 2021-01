Le Zapping Rugby 2020 de la Boucherie Ovalie se déguste sans modération [VIDEO]

Les copains de la Boucherie Ovalie sont revenus avec leur touche très personnelle sur l'année 2020. Ils nous offrent un Zapping de premier choix.

2020 a été une année compliquée pour beaucoup de gens. Et certains aimeraient bien l'oublier. Mais pour le XV de France, 2020 a été un très bon cru, qui aurait même pu être exceptionnel. On pourrait en dire de même pour l'UBB si la saison de Top 14 n'avait pas été suspendu. Dans son zapping de l'année écoulée, la Boucherie Ovalie a notamment choisi de revenir sur les belles performances bordelaises sous l'impulsion de Semi Radradra. Cette première partie, nous donne aussi l'occasion de frissonner à nouveau devant le Crunch remporté par les Bleus face aux Anglais il y a presque un an dans un Stade de France plein à craquer. Entre humour et nostalgie, ce zapping se déguste sans modération.