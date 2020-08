Le rugby, vecteur d'intégration et de réussite pour Simon Worou dans un village de l'Aveyron [VIDEO]

Ancien militaire dans l'armée française, Simon Worou est devenu maire de Sainte-Juliette-sur-Viaur non sans quelques difficultés. Le rugby l'a beaucoup aidé.

C'est le genre de belle histoire liée au rugby que l'on aime entendre. Simon Worou n'a pas toujours été maire de Sainte-Juliette-sur-Viaur dans l'Aveyron. Réélu à 87 % aux élections municipales cette année après l'avoir été en 2014 avec 62 % des voix, Simon a dû convaincre la population locale, dépasser les préjugés et surtout se faire accepter. Né à Lomé, au Togo, il aurait pu ne jamais découvrir l'ovalie. Seulement voilà, son parcours professionnel l'a mené dans ce village de 630 habitants. Après avoir été dans l'armée française, il débarque à Sainte-Juliette-sur-Viaur et enchaîne les petits boulots. Il sera videur d'une boîte de nuit pendant plus de dix ans.



En parallèle, il intègre le club de rugby de Cassagnes-Bégonhès, la commune voisine au début des années 2000. Une arrivée au rugby sur le tard mais qui va lui permettre de rentrer dans le coeur de la population. "Les gens venaient à la fin du match pour me féliciter ou me dire : "tiens tu aurais pu" (sous entendu faire ça comme ça, ndlr). Ça amène le public vers soi, une sympathie, une valeur reconnue [...] parce que tu es dans un jeu collectif et que tu joues pour un territoire." Sans le rugby, il n'aurait pas connu une telle réussite. Découvrez son histoire dans cette vidéo de Brut.