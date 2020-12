Le futur Bordelais Delguy fait manger la pelouse à Paisami pour l'essai des Pumas [VIDEO]

Bautista Delguy a marqué le seul essai des Pumas face à l'Australie ce samedi. Une réalisation qui a permis à l'Argentine de faire match nul face aux Wallabies.

Une victoire historique face aux All Blacks et deux nuls face aux Wallabies, on peut dire que la campagne 2020 des Pumas est réussie sur un plan sportif. L'Argentine termine devant l'Australie et derrière la Nouvelle-Zélande dans ce Tri Nations. Ce samedi, les Argentins, privés notamment de leur capitaine Pablo Matera, ont tenu la dragée haute aux Australiens devant leur public. Dans des conditions très humides qui n'ont pas permis aux deux équipes de développer leur jeu, les Sud-américains ont courbé l'échine en défense et su frapper par Bautista Delguy après la demi-heure pour prendre l'avantage.



Le futur Bordelais a parfaitement conclu une très belle action initiée par les avants avec un superbe ballon porté. Puis c'est le demi de mêlée Felipe Ezcurra qui a parfaitement navigué dans la défense avant de servir Delguy. L'ancien septiste a pris Koroibete sur les appuis puis asséné un énorme raffut au centre Paisami. Sans un essai de Hooper en fin de partie, l'Australie se serait inclinée après avoir dominé une grande partie de la rencontre. Laquelle a vu pas moins de trois cartons jaunes et un rouge pour le Wallaby Lealaiauloto-Tui. Pour les Australiens, qui terminent avec le même bilan que les Pumas, cette compétition qui se jouait à domicile est ratée. Reece Hodge avait la victoire au bout du pied mais a raté la pénalité de la gagne. Crédit vidéo : All Blacks